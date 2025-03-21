دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تقلب الطاولة على إيطاليا وتعود بفوز ثمين 2-1

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : قلب المنتخب الألماني الطاولة على مضيفه الإيطالي وفاز عليه 2 1 الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعدما تقدمت إيطاليا بهدف ساندرو تونالي (9)، أدرك البديل تيم كلايندينست التعادل (49)، قبل أن يسجل ليون غوريتسكا هدف الفوز (76).

وسيلتقي المنتخبان مجددا الأحد في مباراة الإياب في دورتموند، ويقام الدور نصف النهائي والنهائي من المسابقة على أرض الفائز من هذه المواجهة في الفترة بين 4 و8 حزيران/يونيو 2025.

وأكّد "دي مانشافت" تفوقه على إيطاليا التي يعود فوزها الأخير عليه إلى 2012.

بسبب إصابة هداف الدوري الإيطالي ماتيو ريتيغي بداعي الإصابة، بدأ المدرب لوتشانو سباليتي المباراة بالمهاجم مويس كين.

في المقابل، اعتمد يوليان ناغلسمان على لاعب الوسط غوريتسكا الغائب عن المنتخب منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والمتألق في الآونة الأخيرة مع فريقه بايرن ميونيخ.

وغاب العديد من الكوادر الالمانية على غرار الحارس مارك أندريه تير شتيغن وفلوريان فيرتس وكاي هافيرتس ونيكلاس فولوكروغ وألكسندر بافلوفيتش بسبب الإصابة.

سجل تونالي الهدف الأول حين وصلته كرة أبعدها المدافع جوناثان تاه بعد عرضية من ماتيو بوليتانو، سددها لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي في الشباك (9).

وحاول غوريتسكا التعديل بسرعة برأسة لكن الكرة كانت قريبة من العارضة (15). جرّب مرة ثانية إنما هذه المرة جاء التصدي من الحارس جانلويجي دوناروما (20).

في الجهة المقابلة، تصدى الحارس أوليفر برومان لتصويبة كين القوية مانعا إياه من تسجيل الثاني (32).

تواجه الحارس والمهاجم مرة ثانية وكانت الغلبة للأول مجددا بتصديه لفرصة أخطر (34).

في بداية الشوط الثاني، أدخل ناغلسمان كل من كلايندينست ونيكو شلوتربيك، فلم ينتظر الأول سوى ثلاث دقائق ليسجل التعادل برأسية بعد عرضية من يوزوا كيميش (49).

حاول كين إعادة التقدم لإيطاليا بتسديدة رائعة قريبة من العارضة (67)، ثم أبعد باومان فرصة خطيرة ثانية من جاكامو راسبادوري (68).