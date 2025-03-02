شكرا لقرائتكم خبر عن روما يقلب الطاولة على كومو في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة- حقق فريق روما الفوز أمام نظيره كومو، بنتيجة 2-1، على ملعب الأولمبيكو، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي. سجل لوكاس دا كونا هدف كومو في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وأحرز أهداف روما ساليمايكيرس و ارتيم دوفبيك قي الدقائق 76,61 من عمر المباراة

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