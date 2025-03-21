شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم إثيوبيا 14-3 فى جميع المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك منتخب مصر تفوق كبير في مواجهاته المباشرة مع منتخب إثيوبيا قبل لقائهما في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية في تمام الحادية عشرة مساء الجمعة، ويتصدر "الفراعنة" ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

لعب المنتخبان 19 مباراة من قبل في كل المناسبات، حقق خلالها المنتخب الوطني 14 انتصارا وأحرز 57 هدفاً مقابل 3 انتصارات و16 هدفاً للمنتخب الإثيوبي وتعادلا مرتين.

في تصفيات دورة ملبورن 1956 كانت البداية وتمكن منتخب مصر من حسم لقاء الذهاب (4 – 1) في العاصمة أديس أبابا ثم كرر تفوقه بالقاهرة إياباً (5 – 2) وفي السنة التالية كانت المواجهة الثالثة في نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 1957 بالسودان وانتهت بفوز منتخب مصر (4 – 0)، وفي النسخة الثانية بالقاهرة 1959 كرر منتخبنا التفوق بنفس النتيجة في افتتاح البطولة.

في نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 1962 كانت المواجهة الخامسة في المباراة النهائية بأديس أبابا وحقق خلالها "وعول واليا" أول انتصار بنتيجة (4 – 2) بعد شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

منتخب مصر لم يتأخر في الرد على هذه الخسارة واستعاد زمام التفوق عندما حسم المركز الثالث في نسخة 1963 (3 – 0) وبعدها بثلاث سنوات تجدد الصدام بين "أبناء النيل" في نسخة 1976 في أديس أبابا وتعادلا (1 – 1).

المنافسة بين المنتخبين أخذت مسار مختلف عام 1976 في تصفيات مونديال الأرجنتين 1978 وتفوق منتخب مصر في الدور الأول للتصفيات بالفوز (3 – 0) ذهاباً بالقاهرة و(2 – 1) إياباً في أديس أبابا وبعدها انتقلت الصراع لتصفيات أمم أفريقيا في نسخة الجزائر 1990 ونجح منتخب مصر بقيادة مديره الفني الكبير محمود الجوهري في تخطي الدور الأول على حساب إثيوبيا بعد أن خسر في لقاء الذهاب (0 – 1) خارج أرضه ورد بالتفوق الكبير (6 – 1) في اللقاء الثاني بالقاهرة.

تصفيات أمم أفريقيا 1992 التقى المنتخبان مجداً في المجموعة الثانية وكرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) ذهاباً ولم يحضر منتخب إثيوبيا لخوض مواجهة القاهرة ’ أمام اللقاء الودي الوحيد بين الطرفين فقد أقيم في 8 أغسطس 2002 وتفوق منتخب مصر (4 – 1).

عودة للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا حيث لعبا في تصفيات نسخة 1996 بجنوب أفريقيا وفازت مصر (2 – 0) في إثيوبيا و(5 – 0) على بالقاهرة وتجدد الموعد في تصفيات النسخة التالية عام 1998 وتعادلا (1 – 1) في أديس أبابا ثم حقق منتخب مصر أكبر فوز في تاريخه (8 – 1) إياباً على أرضه أما أخر مواجهتين فكانتا في نفس التصفيات خلال الماضية وحقق منتخب إثيوبيا فوزه الثالث بنتيجة (2 – 0) في المجموعة الرابعة في مالاوي ثم رد منتخب مصر في الجولة الختامية وتفوق (1 – 0).