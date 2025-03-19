شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقابل 32 مليار دولار.. ألفابت تستحوذ على Wiz المتخصصة فى "أمن السحابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ألفابت، الشركة الأم لجوجل أنها ستستحوذ على شركة ويز الناشئة سريعة النمو مقابل حوالي 32 مليار دولار في أكبر صفقة لها على الإطلاق، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الأمن السيبراني لتعزيز تفوقها في سباق الحوسبة السحابية ضد أمازون ومايكروسوفت.

وستجعل هذه الصفقة الضخمة شركة ويز جزءًا من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لجوجل، وستعزز جهود الشركة في حلول الأمن السيبراني التي تستخدمها الشركات لإزالة المخاطر الحرجة.

ويشير سعرها المرتفع ورسوم الانفصال الكبيرة بشكل غير معتاد إلى أن ألفابت مطمئنة إلى أن عملية الشراء ستحظى بموافقة البيت الأبيض، حتى مع تدخل إدارة ترامب في صفقات كبيرة ووعدها بمراقبة دقيقة لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وانخفضت أسهم ألفابت بنحو ثلاثة بالمئة، انخفض السهم بنسبة 13% هذا العام قبل يوم الثلاثاء، نتيجةً للمخاوف بشأن إنفاقها الضخم على الذكاء الاصطناعي، في ظل صعود شركة DeepSeek الصينية منخفضة التكلفة، وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة التي قادت السوق خلال العامين الماضيين.

ولإتمام عملية الاستحواذ، اضطرت شركة Alphabet إلى الموافقة على سعر أعلى من عرضها البالغ 23 مليار دولار للاستحواذ على Wiz العام الماضي، والذي رفضته الشركة الناشئة، فيما قُدّرت قيمة الشركة بـ 12 مليار دولار في جولة تمويل خاصة في مايو الماضي، مع تحقيق إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 500 مليون دولار (حوالي 4,324 كرور روبية) اعتبارًا من منتصف عام 2024.

وأفادت مصادر بأن الطرفين حافظا على التواصل حتى بعد رفض Wiz العام الماضي، حيث ظلّ توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، مُثابرًا في سعيه، وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور خاصة، بأن المحادثات تسارعت خلال الشهرين الماضيين بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وصرّح ترامب بأنه سيواصل التدقيق المكثف على شركات التكنولوجيا الكبرى، والذي بدأ خلال ولايته الأولى، على الرغم من أن وول ستريت تتوقع تحولاً في سياسات مكافحة الاحتكار في عهد الرئيس، الذي قد يُخفّض أندرو فيرغسون، مرشحه لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية، من لوائح تنظيم عمليات الدمج والاستحواذ الكبرى.

وتعمل Wiz مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية مثل Amazon Web Services وMicrosoft Azure بالإضافة إلى Google Cloud، وتضم عملاءها مورغان ستانلي وبي إم دبليو وLVMH.

وستظل منتجات Wiz متاحة عبر خدمات سحابية رئيسية أخرى. تتوقع Alphabet إتمام الصفقة في عام 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية، وقال ديف فاغنر، مدير المحافظ الاستثمارية في Aptus Capital Advisors: "من المرجح أن يكون هناك تدقيق مكثف من قبل المستثمرين للصفقة، بالنظر إلى السجل التاريخي الضعيف لـ Google في خطة تخصيص رأس المال، وخاصةً فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ".

وحققت وحدة الحوسبة السحابية في جوجل إيرادات تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي في عام 2024، متجاوزةً بذلك نمو أعمال البحث في الشركة في السنوات الأخيرة، وصرح جيل لوريا، المحلل في شركة دي إيه ديفيدسون، بأن ارتفاع السعر يعود إلى عام آخر من النمو الهائل لشركة Wiz.

وقال: "لكي تتمكن جوجل من منافسة مايكروسوفت أزور على عملاء المؤسسات، يجب أن تكون قادرة على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات، بما في ذلك برامج الأمان".

وقال مصدر لرويترز إن Wiz وافقت على رسوم إنهاء عقد تزيد عن 3.2 مليار دولار أمريكي، وهي واحدة من أعلى الرسوم في تاريخ عمليات الدمج والاستحواذ، وازداد الاهتمام بقطاع الأمن السيبراني منذ أن تسبب انقطاع خدمة CrowdStrike العالمي العام الماضي في اضطراب العمليات في جميع القطاعات، مما دفع الشركات إلى زيادة إنفاقها على حماية نطاقاتها على الإنترنت.

مخاوف تنظيمية

أكدت Google أن Wiz ستواصل العمل مع منصات السحابة المنافسة، ربما في محاولة لتبديد المخاوف التنظيمية، وشكّلت قابلية التشغيل البيني موضوعًا رئيسيًا في قضايا مكافحة الاحتكار الأخيرة، بما في ذلك قضية وزارة العدل الأمريكية الحالية بشأن تقنية إعلانات Google. وتجري لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تحقيقًا في مجال مكافحة الاحتكار في أعمال الحوسبة السحابية لشركة Microsoft.

صرحت إليز فيليبس، مستشارة السياسات في Public Knowledge، وهي مجموعة مناصرة للمصلحة العامة: "بشكل عام، لا تُعدّ Google شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية، وستظل Wiz متاحة على جميع خدمات السحابة الأخرى".