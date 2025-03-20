شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "اليوم" ترصد استمتاع الأهالي في حديقة الأمير ماجد بأول أيام الإجازة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

أجواء عائلية ومنطقة أطفال مجهزة وتختار الأسر حديقة الأمير ماجد لما توفره من بيئة آمنة وممتعة للأطفال، وماتمثله الاجازة من فرصة لهم للاستمتاع بعد فترة من الدراسة، بالإضافة إلى الأجواء الربيعية المعتدلة التي ساهمت في زيادة الحماس لقضاء وقت عائلي مميز.



وتتميز المنطقة المخصصة للأطفال بتصميمها العصري والآمن، حيث تضم ألعابًا تناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى وجود جلسات عائلية مريحة تتيح للآباء مراقبة أبنائهم عن قرب. أنشطة وخدمات الحديقة ورصدت “اليوم” تنوع الأنشطة التي جذبت الأطفال، من الزحاليق والأراجيح إلى المساحات المخصصة للممارسة

حيث استعدت أمانة جدة بتجهيز المرافق مع بدء الاجازة المدرسية بالاضافة الى قرب موسم العيد بزيادة عدد العاملين وتوفير فرق صيانة لضمان سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن الحديقة تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الإجازات المدرسية، مما يعكس مكانتها كوجهة مفضلة للعائلات.

واختتمت جولة "اليوم" بمشاهد الضحكات الاطفال التي تملأ المكان، والسعادة بهذه البداية المبهجة للإجازة، في ظل ماتقدمه المملكة في العديد من احياء جدة في توفير الأنشطة الترفيهية التي تعزز من جودة الحياة في محافظة جدة . الدمام - شريف احمد - في أجواء مليئة بالبهجة والمرح، رصدت “اليوم” إقبال الأهالي وأطفالهم على منطقة الأطفال في حديقة الأمير ماجد بمدينة جدة، مع انطلاق أول أيام إجازة العيد المدرسية، الحديقة التي تُعد واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المدينة، شهدت توافد العائلات فور الانتهاء من وجبة الإفطار وحتى أوقات متأخرة من الليل، حيث استمتع الأطفال بالألعاب المتنوعة والمساحات الخضراء الواسعة.وتختار الأسر حديقة الأمير ماجد لما توفره من بيئة آمنة وممتعة للأطفال، وماتمثله الاجازة من فرصة لهم للاستمتاع بعد فترة من الدراسة، بالإضافة إلى الأجواء الربيعية المعتدلة التي ساهمت في زيادة الحماس لقضاء وقت عائلي مميز.وتتميز المنطقة المخصصة للأطفال بتصميمها العصري والآمن، حيث تضم ألعابًا تناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى وجود جلسات عائلية مريحة تتيح للآباء مراقبة أبنائهم عن قرب.ورصدت “اليوم” تنوع الأنشطة التي جذبت الأطفال، من الزحاليق والأراجيح إلى المساحات المخصصة للممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات، من خلال المساحات والتحسينات الجديدة في مرافق الحديقة، مثل إضافة المزيد من المقاعد ودورات المياه النظيفة.حيث استعدت أمانة جدة بتجهيز المرافق مع بدء الاجازة المدرسية بالاضافة الى قرب موسم العيد بزيادة عدد العاملين وتوفير فرق صيانة لضمان سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن الحديقة تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الإجازات المدرسية، مما يعكس مكانتها كوجهة مفضلة للعائلات.واختتمت جولة "اليوم" بمشاهد الضحكات الاطفال التي تملأ المكان، والسعادة بهذه البداية المبهجة للإجازة، في ظل ماتقدمه المملكة في العديد من احياء جدة في توفير الأنشطة الترفيهية التي تعزز من جودة الحياة في محافظة جدة .