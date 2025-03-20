شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات المدينة.. تمديد خدمات النقل الترددي والعام لبعد التهجد والان نبدء بالتفاصيل

نقل آمن وسريع

الدمام - شريف احمد - أعلنت حافلات المدينة عن تمديد ساعات خدمة النقل الترددي وذلك في إطار التسهيلات المقدمة لخدمة الزوار والمصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ من الساعة 3:00 عصرًا وحتى بعد صلاة التهجد بنصف ساعة، وذلك بهدف تسهيل وصول المصلين إلى المسجد النبوي والأماكن الحيوية في المدينة.كما تم التأكيد على أن الخدمة ستعمل على مدار 24 ساعة في محطتي سيد الشهداء وكلية السلام، لضمان استمرارية النقل بسلاسة وراحة للركاب.أما بالنسبة لـخدمة النقل العام، فستكون متاحة يوميًا من 3:00 فجراً حتى 3:00 عصراً، مع استمرار تشغيل محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على مدار 24 ساعة، ومحطة قطار الحرمين السريع من 7:00 صباحًا حتى 5:00 فجرًا، لضمان ربط المدينة بشبكة النقل الوطنية بسهولة ومرونة.يأتي هذا التمديد ضمن جهود تعزيز البنية التحتية للنقل العام في المدينة المنورة، بهدف تحسين تجربة الزوار والمقيمين خلال الشهر الفضيل، وتوفير وسائل نقل آمنة وسريعة تُسهم في تخفيف الازدحام المروري في المنطقة المركزية.يُذكر أن حافلات المدينة توفر خدماتها وفق أعلى معايير الراحة والأمان، وتدعو الركاب إلى الاستفادة من هذه التعديلات في المواعيد لضمان تجربة نقل أكثر سلاسة خلال الأيام المباركة.