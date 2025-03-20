شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ثلاثة أشهر من الخطر.. آبل تعالج ثغرة أمنية في تطبيق كلمات المرور والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة Apple بإصلاح خلل في تطبيق كلمات المرور في نظام التشغيل iOS 18.2 والذي جعل المستخدمين عرضة لهجمات التصيد لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من إصدار نظام التشغيل iOS 18، وفقًا لتحديث محتوى أمان Apple الذي رصده 9to5Mac .

وفيما يلي كيفية وصف Apple للخطأ وإصلاحه:

التأثير: قد يتمكن المستخدم الذي يتمتع بمكانة مميزة في الشبكة من تسريب معلومات حساسة الوصف ، وتم حل هذه المشكلة باستخدام HTTPS عند إرسال المعلومات عبر الشبكة.



كما ذكر موقع 9to5Mac ، كان تطبيق كلمات المرور يرسل طلبات غير مشفرة للحصول على الشعارات والأيقونات التي يعرضها بجوار المواقع المرتبطة بكلمات مرورك المخزنة ، وأدى غياب التشفير إلى تمكين أي مهاجم على شبكة الواي فاي نفسها التي تستخدمها، مثل المطار أو المقهى، من إعادة توجيه متصفحك إلى موقع تصيد احتيالي مشابه لسرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.

وقد اكتشفه لأول مرة باحثو الأمن في شركة تطوير التطبيقات Mysk ، وفي وصف فيديو يوتيوب الذي يُظهر الثغرة، كتبت شركة Mysk أنها أبلغت عن الثغرة لأول مرة في سبتمبر ، كما وصفت Apple الثغرة نفسها في تحديثات محتوى الأمان لأجهزة Mac وiPad و Vision Pro .