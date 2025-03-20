تكنولوجيا: شاومي تحقق أرقامًا قياسية في الربع الرابع من 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Xiaomi عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2024 وللعام بأكمله، محققة إيرادات غير مسبوقة بلغت 365.9 مليار يوان صيني (50.5 مليار دولار)، بزيادة كبيرة وصلت إلى 35% مقارنة بالعام السابق. هذا النجاح جاء مدفوعًا بأداء قوي في جميع القطاعات: الهواتف الذكية، السيارات الكهربائية، إنترنت الأشياء، وخدمات الإنترنت.

سجلت إيرادات الهواتف الذكية 191.8 مليار يوان (26.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل 52% من إجمالي المبيعات. تمكنت Xiaomi من بيع 169 مليون وحدة خلال 2024، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات مصنعة للهواتف الذكية في 56 دولة، وفي المراكز الخمسة الأولى في 13 دولة أخرى. التقرير أشار إلى تسارع في توجه الشركة نحو السوق الممتاز، حيث استحوذت على 24.3% من فئة الأسعار بين 4,000-5,000 يوان (550-700 دولار)، و9.7% من فئة 5,000-6,000 يوان (700-850 دولار).

على مستوى العالم، يضم نظام Xiaomi 700 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAU)، منهم 170 مليونًا فقط في الصين، ويشمل ذلك مستخدمي الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، وحتى السيارات الكهربائية. في هذا السياق، زادت Xiaomi تسليمات سياراتها الكهربائية ربعًا بعد ربع، لتبيع 136,854 سيارة في 2024. وبعد وصولها إلى 200,000 وحدة إجمالية أمس، رفعت الشركة هدف تسليمات 2025 إلى 350,000 سيارة.

كشفت Xiaomi أن لديها 21,190 موظفًا في مجال البحث والتطوير، حيث بلغت استثماراتها في هذا المجال 24.1 مليار يوان (3.3 مليار دولار) في 2024، مع خطط لزيادة الإنفاق بنسبة 25% ليصل إلى 30 مليار يوان (4.15 مليار دولار) في 2025.

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