الامارات | استئناف مباراة الإمارات وإيران بعد توقف لدقائق نتيجة خلل في إنارة استاد آزادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استؤنفت مباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مع المنتخب الإيراني ضمن مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مؤخرا بعد توقف لفترة نتيجة خلل فني في إنارة استاد آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة بعد خروج أحد أبراج الإضاءة عن الخدمة، وانتظر الحكم ولاعبو المنتخبين لمدة ربع ساعة في أرضية الملعب في انتظار إجراء عمليات الصيانة للبرج المعطل.

وبعد ربع ساعة، وجّه الحكم الكوري لاعبي الطرفين للعودة إلى غرف تبديل الملابس لحين اكتمال عملية إصلاح العطل.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الطرفين لحظة تعليق المباراة.

وبعد عودة اللاعبين واستئناف المبارة وانتهاء الزمن الأصلي للشوط الأول أعلن الحكم عن 29 دقيقة كزمن إضافي نتيجة لتوقف المباراة بسبب العطل الفني.