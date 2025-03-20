شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لنظارات Spectacles.. تجربة واقع معزز أكثر تطورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سناب شات عن تحديثات جديدة لنظارات الجيل الخامس من Spectacles، تتضمن ميزات AR متطورة تشمل دعم نظام GPS وتتبع اليد، إلى جانب لوحة مفاتيح جديدة وتحديات مجتمعية للمطورين.

تفاصيل التحديثات الجديدة لنظارات سناب شات Spectacles

احتفالًا بمرور ستة أشهر على إطلاق نظارات Snapchat Spectacles من الجيل الخامس، كشفت شركة Snap عن تحديثات جديدة تتعلق بتجربة الواقع المعزز (AR) لهذه النظارات الذكية.

وأوضحت الشركة في منشور رسمي أن المطورين بات بإمكانهم إنشاء عدسات باستخدام GPS، GNSS، اتجاه البوصلة، والمواقع المخصصة لتوفير إرشادات تنقل لحظية تعتمد على النقاط المرجعية.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من تكامل لوحات الصدارة (Leaderboard)، لوحة مفاتيح AR جديدة، وقدرات تتبع اليد المحسنة، مما يتيح تجربة أكثر تطورًا في استخدام نظارات Spectacles.

أبرز الميزات الجديدة في نظارات سناب شات Spectacles

1. عدسات AR تعتمد على GPS والمواقع المخصصة

• أتاح التحديث الجديد للمطورين إمكانية إنشاء عدسات مخصصة تتفاعل مع المواقع الجغرافية، كمثال، طورت شركة Utopia Labs عدسة NavigatAR، التي تساعد المستخدمين في التنقل بين الأماكن باستخدام GPS وSnap Map Tiles والبوصلة.

• هناك أيضًا عدسة Pioneer Lens التي تتيح للمستخدمين إنشاء مسارات مشي تفاعلية بالواقع المعزز.



2. تكامل الألعاب مع نظارات Spectacles

• لعبة Peridot Beyond أصبحت الآن تدعم تجربة جماعية حيث يمكن للمستخدم رؤية Dot الخاصة به وأصدقائه في جلسة واحدة، مع تكامل سلس بين النظارات ولعبة Peridot على الهاتف.

• لعبة Doggo Quest من تطوير Wabisabi تستخدم SnapML للتعرف على الكلاب وإضافة تأثيرات مرئية عبر نظارات Spectacles.



3. مدرب كرة السلة بتقنية الواقع المعزز

• لمحبي الرياضة، أضافت سناب شات ميزة Basketball Trainer، وهي مدرب كرة سلة هولوجرافي يوفر تمارين للتسديد مع نظام تتبع تلقائي للنقاط باستخدام SnapML.



4. لوحة مفاتيح متكاملة وتحسينات في الرسائل

• قدمت سناب شات لوحة مفاتيح AR جديدة تدعم تخطيطًا كاملاً وأرقامًا، بالإضافة إلى تكامل العدسات مع الرسائل، بحيث يمكن فتح العدسات مباشرة من تطبيقات مثل Snapchat، iMessage، وGoogle Messages.



5. تحسينات تتبع اليد والذكاء الاصطناعي

• أضافت سناب شات تقنية Phone Detector، التي تحدد ما إذا كان المستخدم يحمل هاتفًا، إلى جانب إيماءة الإمساك وتحسينات أخرى لتقليل الأخطاء أثناء الكتابة عبر الواقع المعزز.

مبادرة “تحديات مجتمع Spectacles” للمطورين

أطلقت سناب شات مبادرة جديدة تُعرف باسم “تحديات مجتمع Spectacles”، والتي تمنح المطورين فرصة للفوز بجوائز نقدية عند إنشاء أو تحسين العدسات الخاصة بهم. سيتم تقييم المشاركات بناءً على مستوى التفاعل، الجودة التقنية، وجودة العدسة، مع بدء أول تحدٍ في 1 أبريل وتأهيل المشاركين لجوائز شهر مايو.