كيت ميدلتون تتحدث لأول مرة عن لحية الأمير ويليام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:21 مساءً - في ظل نشاطها الملحوظ لأداء واجباتها الملكية بعد فترة توقف بسبب علاجها من السرطان، قامت كيت ميدلتون باعتبارها العقيد الفخري لفوج الحرس الأيرلندي، بزيارة ملكية رسمية إلى ثكنات ويلينغتون في لندن للاحتفال بيوم القديس باتريك مع الحرس الأيرلندي، حيث التقت كبار الضباط، وتفقدت الجنود خلال استعراضهم السنوي.

كيت ميدلتون تعبر عن رأيها في لحية زوجها الأمير ويليام

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على غير المعتاد، أجرى الأمير ويليام تغيراً في مظهره بعدما أطلق لحية بسيطة منذ أغسطس من العام الماضي، وبينما شغلت هذه اللحية بال الكثيرين بل تحدثوا عنها أيضاً معه؛ فإن كيت ميدلتون لم تتحدث عنها حتى يوم أمس الاثنين 17 من مارس، عندما شاركت الحرس الأيرلندي الاحتفال بيوم القديس باتريك، حيث سُمعت وهي تتحدث مع قادة الأقسام عن لحية زوجها، وقالت: "هذه الصيحات تأتي وتذهب. كنت أقول لزوجي: لست متأكدة كم من الوقت سيحتفظ بلحيته".

وفي مقابلة أُجريت في فبراير الماضي مع برنامج Minutes Australia 60، قدَّم جيسون كناوف، المساعد الملكي السابق لأمير وأميرة ويلز، وجهة نظر أكثر صراحةً بشأن مشاعر كيت تجاه لحية زوجها، وقال: "لو لم تُعجبها، لما كانت موجودة. أستطيع أن أقول لك ذلك".

أما بالنسبة للأميرة تشارلوت؛ فربما كان لها رأي مختلف، حيث لم تعجبها لحية والدها، وهذا ما صرح به أمير ويلز في أثناء زيارته لمدينة كيب تاون، جنوب إفريقيا، لحضور حفل توزيع جوائز إيرث شوت، حيث قال: "حسناً، لم تُعجب تشارلوت في المرة الأولى. انهمرت دموعي، في المرة الأولى؛ لذلك اضطررت إلى حلقها"، لكنه تحدث معها وأقنعها.

ومن الجدير بالذكر أن الأمير ويليام شُوهد لأول مرة بلحية خلال عطلة الكريسماس عام 2008. ومع ذلك، لم يدُم هذا المظهر طويلاً، على عكس شقيقه الأمير هاري، الذي يحافظ على لحيته بانتظام منذ عام 2015.

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كيت ميدلتون تنضم للحرس الأيرلندي في يوم القديس باتريك

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بعد أن غابت عن المشاركة في حدث العام الماضي بسبب حالتها الصحية وعلاجها الكميائي من السرطان، شاركت أميرة ويلز، البالغة من العمر 43 عاماً، في العرض والاحتفالات مع رجال ونساء فوج الحرس الأيرلندي، في لندن يوم أمس 17 من مارس، بصفتها العقيد الفخري للفوج، وهو المنصب الذي تولته خلفاً لزوجها الأمير ويليام بعد وفاة الملكة إليزابيث. وقامت أميرة ويلز بمكافأة بعض الجنود بميداليات الخدمة الطويلة وحسن السلوك.

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