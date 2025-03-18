أجواء مبهجة: أبطال وصناع مسلسل بالدم يحتفلون بإنتهاء تصويره

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:21 مساءً - وسط النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "بالدم" وتصدره لترند منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق أولى حلقاته في شهر رمضان الجاري، احتفل أبطاله وصناعه بنهاية تصوير كافة مشاهده في أجواء كانت السعادة والبهجة عنوانها.

ماغي بوغصن تحتفل برفقة فريق عمل مسلسل بالدم بـ انتهاء تصويره

View this post on Instagram A post shared by MAGUY | ماغي (@maguyboughosn)

النجمة، إحدى بطلات المسلسل، وثقت أجواء هذا الإحتفال بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهر من خلاله جميع النجوم المشاركين في هذا المسلسل، وفي الخلفة الأغنية الدعائية للعمل والتي حملت عنوان "أنا مين" بصوت ماريلين نعمان والمشاركة أيضاً كممثلة ضمن أحداثه بشخصية "حنين". وجاء التعليق الذي أرفقته "" كالتالي: "لقد انتهى الأمر".

يمكنكم قراءة... جيسي عبدو تكشف كواليس أصعب مشهد في مسلسل بالدم: بكاء مستمر

مسلسل "بالدم"

يجمعنخبةً من نجوم الدراما اللبنانية، منهم: ماغي بو غضن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين.

وتدور أحداثه حول "غالية سعد" المحامية، الفنانة "ماغي بو غصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».