شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف محيط مدرسة "التابعين" فى حى الدرج وسط مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام فلسطيني، بأن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف محيط مدرسة "التابعين" فى حى الدرج وسط مدينة غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل، بأن هناك سلسلة انفجارات بالمناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة بالتوازي مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع وطيران حربي إسرائيلى.

وأفاد الإعلام الفلسطينى، بسقوط شهداء ومصابين في غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة.