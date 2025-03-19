شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بين الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال عدة بلدات وقرى بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 فلسطينيين، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دورا جنوب الخليل.



وقالت مصادر محلية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين ومحالهم التجارية، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهما في الظهر والآخر بالقدم، فيما اعتدى الجنود بالضرب على شاب بعد توقيفه، ما أدى لإصابته برضوض.



وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.



وقال مصدر محلي فلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت وسطها، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه المصلين بعد خروجهم من صلاتي العشاء والتراويح، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



فيما، أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، عددا من منازل المواطنين في مخيم جنين.



وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أشعلت النار في منازل في محيط ديوان السعدي في مخيم جنين، فيما شوهدت أعمدة النار والدخان ترتفع من المنازل المشتعلة.



ويستمر الاحتلال في عدوانه على مخيم جنين لليوم الـ57 على التوالي، مخلفا 34 شهيدا وعشرات الإصابات، ودمارا واسعا في البنية التحتية ومنازل المواطنين.

كما اقتحم مستعمرون، الليلة، منطقة "خلة النحلة" المحاذية لقرية واد رحال جنوب بيت لحم.



وقال رئيس مجلس قروي واد رحال حمدي زيادة لمراسلنا، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت "خلة النحلة" وتحديدا في "حوش أبو عاهور"، قبل أن ينسحبوا.