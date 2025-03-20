شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل فلسطيني أثناء العلاج بمستشفى العريش لشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي طفل فلسطينيي أثناء العلاج بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، وتم دفنه بمقابر مدينة العريش.

وقام عدد من الأهالي بالعريش والأشقاء الفلسطينيين وأفراد مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، بدفنه في مقابر عاطف السادات بوسط مدينة العريش .

وصرح رئيس مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام حجاج فايز الصعيدي بأنه الطفل الفلسطيني يدعى: معاذ عادل سليم .

من جهة أخرى، جرى نقل مصابين فلسطينيين اثنين من مستشفى العريش العام بشمال سيناء إلى المستشفيات في محافظات أخرى وذلك لاستكمال العلاج والرعاية الطبية.