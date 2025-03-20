شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وأذربيجان يبحثان تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، في اتصال هاتفي من وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، سبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي المشترك بينهما في المجالات كافة.



وتبادل الوزيران - حسبما أذاعت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الأربعاء/ - وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.