شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عبرية: دبابات الجيش الإسرائيلي تتقدم على طول ممر نتساريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم /الأربعاء/، أن دبابات الجيش الإسرائيلي بدأت تتقدم على طول ممر نتساريم، كما توقفت حركة السيارات باتجاه الشمال عبر طريق صلاح الدين في قطاع غزة.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي لم تتمكن فيه "فرق التفتيش الأجنبية المكلفة بفحص المركبات"، التي تتحرك شمالاً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من دخول غزة منذ أن استأنفت إسرائيل هجومها أمس الثلاثاء.