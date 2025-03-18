اليكم تطورات الحالة الصحية لـ أراس بولوت إينملي

ميرنا وليد - بيروت - أشارت وسائل إعلام تركية الى ان الممثل التركي أراس بولوت إينملي عاد الى موقع تصوير مسلسل "العبقري"، وذلك بعد تعرضه مؤخرا لـ كسر في قدمه وتلقيه العلاج، وذلك خلال تصوير دوره في هذا العمل.
على صعيد آخر، كانت قد أثيرت حالة من الجدل، بعد كشف الصحافة التركية مؤخراً عن خبر مفاجئ للجمهور، و هو علاقة أراس بولوت إينملي العاطفية بـ أيلول أرسوز، التي تلعب حالياً دور شقيقته في مسلسل "العبقري".
العلاقة بدأت منذ أشهر، وأيلول تصغر أراس بـ 11 عاماً.
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