الوليد الحلاني يعايد شقيقته دانا بيوم ميلادها على طريقته الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الفنان اللبناني الوليد الحلاني شقيقته الشيف دانا الحلاني من خلال صورة مميزة جمعتهما شاركها عبر حسابه الخاص، ظهرا فيها بأجواء من الفرح، و علق عليها بالقول: "يوم ميلاد سعيد لشقيقتي الأميرة".



​​​​​​و من جهة أخرى يبدو ان الفنان اللبناني الوليد الحلاني قد انفصل عن حبيبته كلوي حوشب بعد علاقة استمرت لفترة. وقد قام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" كما حذفت كلوي الصور التي كان يظهر فيها الوليد معها بطريقة غير مباشرة في بعض اللقطات.

وكان الثنائي قد ارتبط وأبقيا العلاقة سرية لفترة من الوقت قبل ان يبدآ بالتلميح لوجود علاقة ثم تأكيدها وقد جمعت كلوي علاقة صداقة بالعائلة خصوصا الفنانة ماريتا الحلاني والشيف دانا الحلاني وكن يقضين الكثير من الوقت معاً.

