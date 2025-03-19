أمل عرفة :"مساحة الفرح قد ضاقت ولكن"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة السورية أمل عرفة رسالة شكر إلى متابعيها الذين عايدوها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت عرفة قائلة :"شكراً لكل من عايدوني بعيد ميلادي، رغم أن مساحة الفرح قد ضاقت ولكن يبقى الأمل بالمحبة كبير، شكراً، رجاؤنا من الله أن يكون القادم أفضل".

متابعو عرفة إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"عقبال المية بالصحة والعافية وتكوني مرتاحة البال ع طول ويحفظلك عيلتك الحلوة"،"أتمنى لك يومًا مليئًا بالفرح والضحك والسعادة التي تُدخلها على من حولك! عسى أن يكون هذا العام مليئًا بالمغامرات المثيرة والنجاحات والذكريات العزيزة. عيد ميلاد سعيد"،"غاليتنا ربي يجعل ايامك كلها خير"، وغيرها.

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