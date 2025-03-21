مهرجان مالمو يكرّم أحمد حلمي في دورته الـ 15

ميرنا وليد - بيروت - يكرّم مهرجان مالمو للسينما العربية الممثل المصري أحمد حلمي خلال دورته الخامسة عشرة، التي تُقام في السويد من 29 نسيان إلى 5 أيار 2025، سيُمنح حلمي التكريم في حفل الافتتاح يوم 29 نيسان في إحدى أكبر القاعات السينمائية في إسكندنافيا.

وصف رئيس المهرجان محمد قبلاوي حلمي بأنه أحد أبرز نجوم السينما العربية، مشيدًا بمسيرته التي جمعت بين الكوميديا والرسائل الهادفة. بدوره، أعرب حلمي عن سعادته، معتبرًا التكريم تقديرًا لمسيرته الفنية.

كما سيشارك حلمي في جلسة حوارية يتحدث فيها عن تجربته السينمائية أمام جمهور المهرجان.