شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى: موسم رمضان متميز وجرىء والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لعدد من كبار النقاد، في لقاء مفتوح مع قراء الخليج 365، حيث استضافت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، الناقدة ماجدة خير الله، والنقاد عصام زكريا، والكاتبة الصحفية سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبها قالت سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن موسم دراما رمضان 2025، موسم مهم ومتميز وجرىء وبه العديد من المغامرات على الشاشة.

وأضافت سارة نعمة الله أن الموسم غطى أكثر من شريحة عمرية وقدم كل شريحة أعمال مناسبة لفكره وعمره مثل مسلسل قلبي ومفتاحه ومسلسل أثينا وكامل العدد وعايشة الدور وغيرها.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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