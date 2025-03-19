غال غادوت تروي تفاصيل الجلطة الدماغية التي تعرضت لها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة العالمية غال غادوت عن مزيد من التفاصيل حول الجلطة الدماغية "الكبيرة" التي أصيبت بها خلال حملها الرابع، أثناء ظهورها في حلقة يوم الثلاثاء من برنامج "درو باريمور"، كشفت نجمة فيلم "سنو وايت"، البالغة من العمر 39 عامًا، أن الجلطة جعلتها غير قادرة على "السمع أو الرؤية" عندما كانت في شهرها الثامن من الحمل.



وقالت: "كنت أعاني من صداع شديد أنهكني تمامًا". وتذكرت :"كنت طريحة الفراش، ولم أستطع سماع أو رؤية أي شيء"، مشيرةً إلى أنها كانت ترقد في الفراش طوال اليوم.

وقالت إن الأطباء وأطباء الأعصاب أخبروها أنها تعاني ببساطة من "صداع نصفي شديد" على الرغم من تفاقم أعراضها.

بعد أن نصحت والدتها بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، على الرغم من أن أيًا من أطبائها لم يوصِ بذلك، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أخبرها الأطباء أنها مصابة بـ "جلطة دماغية كبيرة".

"لو أنني مررت بولادة عفوية، لما كنت هنا"، قالت، مشيرة إلى أنها أصيبت بالفعل بثلاث جلطات.

وأضافت غادون :"كانت تلك أول مرة أشعر فيها بمعنى الموت خوفًا".