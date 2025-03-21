شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد عصام زكريا: موسم دراما رمضان 2025 يشهد تميزا ملحوظا عن السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الخليج 365 ندوة صحفية لعدد من كبار النقاد، في لقاء مفتوح مع قراء الخليج 365، حيث استضافت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، الناقدة ماجدة خير الله والنقاد عصام زكريا، والكاتبة الصحفية سارة نعمة الله عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبه قال الناقد عصام زكريا إن موسم دراما رمضان هذا العام مميز جدا وطبيعى أن يكون هناك تفاوت بين الأعمال وبعضها خاصة في ظل كثرة الإنتاج.

وأشار عصام زكريا إلى أنه يتبقى أن هناك مشكلات تتعلق بطريقة الصناعة وبالأساس ضيق الوقت، وهو ما يؤثر على المنتج سواء في مرحلة الكتابة أو التنفيذ، متمنيا أن يحدث تطور ملموس في الفترة المقبلة.

وأضاف عصام زكريا إلى أن هناك تطورا ملموسا وواضح في موسم رمضان 2025 عن المواسم السابقة ولكن لا يمنع ذلك أن نضع الملاحظات ونطلب مزيدا من الإتقان والتنوع، ولكن إجمالا الموسم الرمضاني سواء في النصف الأول أو الثاني على مستوى عال من التميز.



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