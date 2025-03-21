شكرا لمتابعة خبر عن عبدالمحسن النمر يؤكد: الممثل الحقيقي يعمل بقلب دافئ وعقل بارد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الفنان عبدالمحسن النمر أن التمثيل موهبة فريدة تتطلب قدرة على الامتصاص والفرز، مشبهًا الممثل بالرسام الذي يرى المشهد بزاوية مختلفة عن الآخرين.

وأوضح النمر، خلال استضافته عبر برنامج “الليوان” المُذاع عبر قناة «روتانا خليجية»، عن كيفية تجسيد الممثل لقصص لا تخصه شخصيًا، أن السر يكمن في امتلاك قلب دافئ وعقل بارد.

كما أشاد على أهمية تحقيق التوازن بين العاطفة والوعي المسؤول في الأداء التمثيلي.

وأضاف أن التمثيل لا يعني إخفاء الذات بالكامل، بل يجب أن يكون للممثل حضور معنوي ومادي. وأشار إلى أن الإيمان بالفكرة والتمكن من الأدوات الفنية ضروريان للحفاظ على توازن الأداء وعدم فقدان الهوية الفنية.