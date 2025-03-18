ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور مقطع فيديو وثقت من خلاله الهدية التي قدمتها لإبنتها هيفين بعد عودتها من السفر.

وقد أحضرت نادين علبة مليئة بـ "Dubai Chocolate"، الذي كانت ترغب إبنتها بتجربته بعد أن وعدتها، وقد جاءت ردة فعل هيفين جميلة وبريئة للغاية، حيث لم تصدق في البداية أن والدتها حققت لها حلمها.

وكانت إبنة نادين نسيب نجيم قد ظهرت معها مؤخراً بمجموعة صور بمناسبة عيد الحب، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور معبرين عن إعجابهم بجمال الوالدة وإبنتها، وحبهما لبعضهما.

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم توثق الهدية التي قدمتها لإبنتها.. وردة فعل الأخيرة ملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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