شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفرح اليمنيين في رمضان...قرارات مهمة تعيد الأمل للجالية اليمنية في مصر"تقرير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد السفارات اليمنية في مختلف دول العالم همزة الوصل بين المغتربين اليمنيين ووطنهم، حيث يقع على عاتقها حل مشاكل المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم، سواء كانت إدارية، قانونية، أو إنسانية؛ وفي هذا السياق، برز بعض السفراء اليمنيين بأدوارهم الفاعلة، مقدمين جهودًا استثنائية تجعلهم محط احترام وتقدير الجالية اليمنية في المهجر.

تحركات دبلوماسية لإنقاذ اليمنيين من الإعدام

في خطوة تاريخية، ينتظر ملايين اليمنيين داخل البلاد وخارجها قرارًا مصيريًا قد يصدر خلال شهر رمضان المبارك، يقضي بتخفيف أحكام الإعدام عن ستة يمنيين في السجون المصرية، إضافة إلى إعادة سجناء آخرين إلى اليمن لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في وطنهم.

دور السفارة اليمنية في القاهرة

السفير اليمني في مصر، خالد بحاح، تقدم بالتماس رسمي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأحكام الصادرة بحق هؤلاء السجناء.

هذه المبادرة الإنسانية تعكس حرص السفارة على الدفاع عن حقوق اليمنيين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية القوية بين مصر واليمن.

ملفات التعليم والإقامة على طاولة النقاش

لم تتوقف جهود السفير خالد بحاح عند ملف المسجونين، بل امتدت لتشمل قضايا التعليم، الإقامة، والرسوم الدراسية التي تؤرق المغتربين اليمنيين في مصر.

أهم القضايا التي تم بحثها مع الجانب المصري:

إصدار الموافقات الأمنية للطلاب اليمنيين في برامج الامتياز والزمالة الطبية، والتي شهدت تأخيرًا غير مسبوق.

ارتفاع رسوم الموافقات الأمنية، مما شكل عبئًا إضافيًا على الطلاب وأسرهم.

تراخيص المدارس اليمنية في مصر، لضمان استمرارها خلال العام الدراسي 2024/2025.

إلغاء غرامات الإقامة المفروضة بأثر رجعي على بعض الفئات التي كانت معفاة سابقًا، مثل الأطفال تحت 16 عامًا وكبار السن فوق 60 عامًا.

معاناة الطلاب اليمنيين في مصر.. أزمة القبول المدرسي

إحدى أكبر المشكلات التي تواجه العائلات اليمنية في مصر هي إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة والدولية .

ما التغيير الجديد؟

أصبح القبول المدرسي مشروطًا بالإقامة السنوية المسبقة، بينما كان العرف السائد أن يتم منح الإقامة بناءً على القيد الدراسي.

تسبب هذا القرار في أزمة كبيرة للعائلات اليمنية التي تواجه الآن بيروقراطية مرهقة قد تهدد مستقبل أبنائها التعليمي.

السفير اليمني خالد بحاح ناقش القضية مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، الذي أبدى تفهمه للوضع وتعهد بإيجاد حلول مناسبة.

بشائر الخير.. قرارات مصرية مرتقبة لحل الأزمة

بدأت المؤشرات الإيجابية تلوح في الأفق، حيث جدد الجانب المصري ترحيبه بالجالية اليمنية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتقديم حلول عاجلة لكافة القضايا المطروحة.

قرار مرتقب قد يصدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يتضمن العفو عن اليمنيين المحكوم عليهم بالإعدام ، وهو ما سيشكل فرحة كبيرة لليمنيين في مصر وخارجها.

تأتي هذه الخطوة في ظل الدور المصري البارز في دعم القضايا العربية، مثلما فعل الرئيس المصري سابقًا عندما رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وكسب احترام العالم العربي والإسلامي.

هل تنجح الجهود في إنهاء معاناة اليمنيين؟

يبقى السؤال الأبرز: هل ستُترجم هذه التحركات الدبلوماسية إلى قرارات رسمية تنهي معاناة آلاف اليمنيين في مصر؟

الساعات القادمة قد تحمل أخبارًا سارة للجالية اليمنية ، ويبقى الأمل معقودًا على أن تشهد الأيام المقبلة قرارات رسمية تغير واقع المغتربين اليمنيين للأفضل.

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