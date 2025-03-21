اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد: الشاب يوسف عبدالله مجتهد ومبادر

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | محمد بن راشد: الشاب يوسف عبدالله مجتهد ومبادر 1/2
  • الامارات | محمد بن راشد: الشاب يوسف عبدالله مجتهد ومبادر 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الشاب يوسف عبدالله مجتهد ومبادر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجهود الشاب يوسف محمد عبدالله، واجتهاده ومبادرته لخدمة الناس في مكان عمله بمركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في تقرير حديث وصلني للمتسوق السري.. ومن مركز خدمة العملاء لفحص وتسجيل المركبات في القصيص.. تابعنا يوسف محمد عبدالله.. شاب مجتهد.. بشوش.. مبادر لخدمة الناس.. حريص على إنجاز معاملاتهم.. يلتف حوله المتعاملون ويشكرونه على خدمته».

وأضاف سموّه: «تحية ليوسف.. نحن نتابعك.. ونتابع غيرك من الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس.. الحريصين على سمعة دبي».

محمد بن راشد:

• نتابع الشباب والشابات المتفانين في خدمة الناس.. الحريصين على سمعة دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements