شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبراء الصحة من خطورة حبس البراز لفترات طويلة، لما له من تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي قد تؤدي إلى مشكلات صحية مزمنة. وأوضح موقع "Medical News Today" أن تأخير عملية الإخراج يمكن أن يتسبب في عدة أضرار، أبرزها:

1- الإمساك المزمن: يؤدي احتباس البراز داخل الأمعاء الغليظة لفترة طويلة إلى امتصاص القولون مزيدًا من الماء منه، مما يجعله أكثر صلابة وجفافًا، ويزيد من خطر الإصابة بالإمساك المزمن مع مرور الوقت.

2- تمدد القولون: قد يؤدي تراكم البراز في الأمعاء الغليظة إلى تمدد القولون، مما يتسبب في مشكلات مثل انتفاخ البطن، وزيادة الغازات، وتقلصات المعدة المؤلمة.

3- البواسير والشق الشرجي: نتيجة للإمساك المزمن، يضطر المريض إلى الضغط بقوة أثناء التغوط، مما يزيد من خطر الإصابة بالبواسير أو التعرض لحدوث شقوق شرجية مؤلمة.

4- سلس البراز: يمكن أن يتسبب احتباس الفضلات لفترات طويلة في ضعف عضلات الشرج، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم في عملية الإخراج والإصابة بسلس البراز.

5- انحشار البراز: يؤدي تراكم البراز الصلب والجاف في المستقيم إلى حدوث ما يُعرف بانحشار البراز، وهي حالة مؤلمة قد تستدعي التدخل الطبي لإزالة الفضلات المتصلبة بالطريقة المناسبة.

طرق الوقاية من أضرار حبس البراز

لتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن تأخير عملية الإخراج، ينصح الأطباء باتباع مجموعة من الإرشادات، أهمها:

تناول نظام غذائي غني بالألياف، مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة.

شرب كميات وفيرة من الماء يوميًا للحفاظ على ليونة البراز.

ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز حركة الأمعاء.

عدم تأجيل الذهاب إلى المرحاض عند الشعور بالحاجة إلى التغوط.

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بهذه العادات الصحية يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من المضاعفات الناجمة عن حبس البراز لفترات طويلة.



