شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات تهز البحر الأحمر.. و"العربية الحدث" تنشر صورة لسفينة مشتعلة بعد هجوم حوثي مزعوم "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات عنيفة في البحر الأحمر قرب السواحل اليمنية، بعد لحظات من إعلان مليشيا الحوثي تنفيذ هجوم على سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

ووفقاً لما نشرته قناة "العربية الحدث"، تم تداول صور لسفينة مشتعلة وسط البحر، دون تأكيد رسمي حول هوية السفينة المستهدفة أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد المستمر من قبل الحوثيين ضد الملاحة الدولية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تداعيات هذه الهجمات على أمن واستقرار المنطقة.