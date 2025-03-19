تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق آيفون القابل للطي بسعر باهظ المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ليس مفاجئًا أن يكون أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل مكلفًا للغاية، خاصة وأن الهواتف القابلة للطي عمومًا تأتي بأسعار مرتفعة مقارنة بالهواتف التقليدية، وأبل ليست معروفة بأسعارها التنافسية.

وفقًا للمحلل تيم لونج، سيصل سعر آيفون القابل للطي إلى حوالي 2300 دولار في الولايات المتحدة، وهو ما يجعله من بين أغلى أجهزة أبل، متجاوزًا حتى آيفون 16 برو ماكس الذي يبدأ من 1199 دولارًا.

جاءت هذه التقديرات في مذكرة صادرة عن بنك Barclays بعد زيارة لونج إلى آسيا، حيث التقى فريقه بالموردين. تشير التوقعات إلى أن الإطلاق قد يتم بين أواخر 2026 وأوائل 2027، لكن السعر المرتفع قد يحدّ من حجم المبيعات، وهو أمر متوقع.

في وقت سابق، توقع المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن يتراوح سعر الجهاز بين 2000 و2500 دولار. كما أشار إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة رئيسية قابلة للطي بحجم 7.8 بوصة، وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وكاميرتين خلفيتين، وزر طاقة مدمج بمستشعر بصمة، بالإضافة إلى بطارية عالية الكثافة.

من المتوقع أن يكون الهاتف نحيفًا جدًا، حيث يبلغ سمكه 4.5 ملم عند فتحه، ويتراوح بين 9 و9.5 ملم عند طيه. كما سيأتي بإطار من التيتانيوم مع مفصلة تجمع بين التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، مما يمنحه صلابة ومتانة إضافية.

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