تكنولوجيا: شاومي تحقق إيرادات تتجاوز 50 مليار دولار في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خصصت شاومي جزءًا من تقريرها المالي الأخير للحديث عن سيارتها SU7 من الجيل الأول، مؤكدة أنها تحظى بشعبية خاصة بين النساء والمستخدمين المعتادين على منتجات أبل. وترى الشركة أن هذه السيارة تعيد تشكيل قاعدة مستخدميها وتعزز من صورة علامتها التجارية.

كما ألمحت شاومي إلى أن الطراز الجديد الأكثر شمولًا من SU7، والذي حصل بالفعل على حوالي 19,000 طلب مسبق (منها 10,000 طلب مؤكد)، سيساهم في تعزيز أداء الشركة خلال 2025.

وفقًا للتقديرات، ساعدت المشاريع الجديدة مثل SU7 الشركة في تحقيق إيرادات بلغت 32.8 مليار يوان (حوالي 4.54 مليار دولار) خلال 2024، منها 16.7 مليار يوان (2.31 مليار دولار) جُمعت في الربع الأخير من العام وحده.

أما قطاع الهواتف الذكية، فشهد نموًا ملحوظًا، حيث ساهم بنسبة 52.4% من إجمالي الإيرادات، أي ما يعادل 191.8 مليار يوان (26.52 مليار دولار). كما ارتفعت شحنات الهواتف بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2023، ما جعلها المساهم الأكبر في نمو الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، سجل هاتف Xiaomi 15 Ultra مبيعات قياسية، حيث تجاوزت مبيعاته 50% خلال أول 15 يومًا من إطلاقه مقارنة بسابقه Xiaomi 14 Ultra.

أخيرًا، حققت شاومي إيرادات قياسية في الربع الأخير من 2024، حيث بلغت 109 مليار يوان (15.1 مليار دولار)، بزيادة 48.8% عن الربع الأخير من 2023. كما تجاوزت الأرباح الصافية توقعات السوق، حيث سجلت 8.3 مليار يوان (1.1 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 69.4%.

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