شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يوجد كائنات فضائية بالفعل؟.. دليل جديد يغير الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البحث عن الكائنات الفضائية أسهل قليلاً الآن بعد اكتشاف العلماء علامة جديدة تكشف عن وجود حياة على كواكب بعيدة، حيث تُشير إلى وجود حياة فضائية على عوالم لا تشبه الأرض إطلاقًا.

ويأتي الدليل الجديد في العثور مجموعة من الغازات التي يُمكن رصدها في الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، وطبقاً لجامعة كاليفورنيا، نادرًا ما تُؤخذ هذه الغازات في الاعتبار عند البحث عن كائنات فضائية.

وقد أُطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في أواخر عام 2021، وهو يستكشف السماء لدراسة أصول الكون والمجرات والنجوم والكواكب الخارجية التي قد تدعم الحياة.

و يقول العلماء إنه سيتمكن من رصد مجموعة من الغازات تُسمى هاليدات الميثيل، فقد كشف الباحثون أن البكتيريا والطحالب البحرية والفطريات وبعض النباتات هي التي تُنتج هذه الهاليدات على الأرض.

و توصل العلماء إلى أن هاليدات الميثيل في الفضاء، قد يُعطينا هذا دليلاً رئيسياً على وجود حياة كامنة تحت غلافها الجوي الهيدروجيني الكثيف.



وأكد العلماء أن هذه الغازات تحديداً تشير إلى دليل جديد حول وجود كائنات فضائية.