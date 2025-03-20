تكنولوجيا: تأجيل إطلاق Google Pixel 9a بسبب مشكلة في الجودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل رسميًا عن هاتف Pixel 9A اليوم، لكنه لا يزال غير متاح للطلب حتى الآن. بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق في أبريل، وهو أمر غير معتاد، حيث اعتادت الشركة فتح الطلبات المسبقة مباشرة بعد الكشف عن أجهزتها الجديدة.

ووفقًا لموقع The Verge، أكدت جوجل أن Pixel 9A كان من المفترض أن يُشحن هذا الشهر، لكن تم تأجيله بسبب مشكلة في الجودة.

اكتشفت الشركة عيبًا في أحد مكونات الهاتف، والذي أثر على عدد محدود من الوحدات المنتجة بالفعل. لم تكشف جوجل عن طبيعة المكون المتأثر أو عدد الأجهزة التي واجهت المشكلة.

إلى جانب تأخير الإطلاق، تسبب هذا العيب أيضًا في تأجيل إرسال عينات الاختبار إلى الصحفيين، ما يعني أن المراجعات الأولى للهاتف قد تستغرق وقتًا أطول قبل أن تصبح متاحة.

يُقدَّم Pixel 9A كبديل اقتصادي لهاتف Pixel 9، الذي يُباع حاليًا بسعر 639 دولارًا على Amazon. يحمل الهاتف الجديد شاشة OLED بتردد 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2700 نتس، مع معالج Tensor G4.

تتميز بطاريته بسعة 5100 مللي أمبير، كما تَعِد جوجل بدعمه بـ سبع سنوات من تحديثات النظام وهيكل مقاوم للماء. لكن بالمقابل، هناك بعض التنازلات في الكاميرا، حيث يأتي بمستشعر رئيسي 48 ميجابكسل بحجم 1/2 بوصة، وكاميرا أمامية 13 ميجابكسل بحجم 1/3.1 بوصة.

المصدر