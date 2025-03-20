تكنولوجيا: كانون تلمّح رسميًا إلى كاميرا EOS RV الجديدة بعد تسريبات مثيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من مارس، أفدنا بوصول Canon EOS RV الجديدة والإطلاق العالمي لكاميرا Canon PowerShot V1. رغم أن تلك التسريبات لم تكن مؤكدة، نشرت Canon USA الآن إعلانًا تشويقيًا لكاميرا جديدة سيتم الكشف عنها في 26 مارس.

يظهر الإعلان صورتين ظليتين؛ إحداهما لـ PowerShot V1، حيث يمكن التعرف على شكلها وميزاتها، بينما الأخرى غامضة تمامًا من حيث المعلومات والتفاصيل.

تضمن التشويق وميضًا ضخمًا في منتصف الإطار، في إشارة واضحة إلى أن هذه الكاميرا ستركز على الفيديو. تطابق الميزات القليلة المرئية في الصورة الظلية لتشويق كانون مع الصورة المسربة سابقًا لـ EOS RV، ما يعزز صحة التسريبات.

وفقًا للشائعات السابقة، من المتوقع أن تكون EOS RV كاميرا فول فريم مدمجة، صُممت لمنافسة Sony ZV-E1. تشير التسريبات إلى أن حجمها سيكون أكبر بقليل من PowerShot V1، التي تأتي بمستشعر أصغر بحجم 1.4 بوصة.

ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال بأن تحمل الكاميرا مستشعر APS-C بدلًا من الفول فريم، خاصة إذا لم تكن مرتبطة فعليًا بـ EOS RP، كما توحي التسمية.

من غير الواضح حتى الآن كيف ستتنافس EOS RV مع المنافسين، لكن Sony ZV-E1 تظل خيارًا قويًا، نظرًا لمواصفاتها المتطورة، بما في ذلك مستشعر الفول فريم وتثبيت الصورة داخل الهيكل، في تصميم صغير الحجم لا يختلف كثيرًا عن Sony ZV-E10 II.

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