شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يبلغ اقتصاد الفضاء؟.. تعرف على تكلفة الرحلات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ اقتصاد الفضاء العالمى 596 مليار دولار فى عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو إلى 944 مليار دولار بحلول عام 2033، ويوضح هذا الرسم البيانى حجم اقتصاد الفضاء اعتبارًا من ديسمبر 2024، استنادًا إلى البيانات التى جمعتها شركة نوفاسبيس.

ويشمل اقتصاد الفضاء الوكالات الحكومية والشركات المشاركة في إنتاج وإطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وتوليد البيانات، والبنية الأساسية القائمة على الأرض، وبرامج البحث والتطوير، والمزيد.



فضاء

أكثر من 10000 قمر صناعي يدور حول الأرض

تشكل التطبيقات القائمة على الفضاء التي يتم تمكينها بواسطة الفضاء، مثل التنبؤ بالطقس والاستشعار عن بعد وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية، الجزء الأكبر من السوق، حيث تمثل 308 مليار دولار.

الفئة القيمة

الحلول الممكنة 308 مليار دولار

سوق الفضاء 224 مليار دولار

- خدمات الأقمار الصناعية 137 مليار دولار

- التصنيع 41 مليار دولار

- عمليات الأقمار الصناعية 20 مليار دولار

- خدمات الإطلاق 22 مليار دولار

- البنية التحتية الأرضية 4 مليار دولار

التكاليف غير المتعاقد عليها 64 مليار دولار

الاقتصاد الفضائي العالمي 596 مليار دولار

تعد خدمات الأقمار الصناعية مكونًا رئيسيًا آخر لاقتصاد الفضاء، حيث تولد 137 مليار دولار سنويًا. حاليًا، يدور أكثر من 10000 قمر صناعي حول الأرض، حيث تسيطر شركة سبيس إكس، بقيادة إيلون ماسك، على نصف السوق.

مسار تصاعدي



سجل عام 2024 أرقامًا قياسية في رحلات الفضاء للعام الرابع على التوالي، مع 259 عملية إطلاق في جميع أنحاء العالم - بمعدل محاولة إطلاق واحدة كل 34 ساعة، وفقًا لتحليل حديث للاقتصاد الفضائي العالمي.

وتتوقع الدراسة التي نشرتها مجلة The Space Report أيضًا أن تستمر وتيرة عمليات الإطلاق في الارتفاع هذا العام.

وفقًا للتقرير، سيطرت الولايات المتحدة على دورة الإطلاق في عام 2024، متفوقة على الصين بأكثر من 2 إلى 1. وفي الوقت نفسه، زادت روسيا بشكل كبير عدد الأقمار الصناعية التي نشرتها في مدار الأرض، حيث ارتفعت من 21 في عام 2023 إلى 98 في عام 2024.