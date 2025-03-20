شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يدرس تمكين المستخدم من إضافة رابط حسابه على انستجرام لزيادة المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس واتساب تطوير ميزة جديدة لتطبيقه على نظام iOS، بحيث تتيح للمستخدمين إضافة روابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملفاتهم الشخصية.

ووفقًا لمتتبع الميزات، رُصدت هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام iOS، وقد تكون متاحة لبعض مُختبري النسخة التجريبية.

ومن المقرر إنها ستسمح في البداية للمستخدمين بإضافة روابط حساباتهم على إنستجرام فقط إلى حساباتهم، ولكن قد تُوسّع لتشمل المزيد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد إضافة روابط إنستجرام إلى ملف تعريف واتساب ميزة هامة قد تم العثور عليها في إصدار واتساب التجريبي 25.7.10.70 لنظام iOS.

و من المتوقع أن يؤدي إضافة رابط ملف تعريف إنستجرام إلى ظهوره في ملف تعريف المستخدم على واتساب، لظهور الرابط أسفل صورة الملف الشخصي واسم المستخدم.

وقد يتمكن المستخدمون أيضًا من اختيار إمكانية ظهوره من خيارات مثل "الجميع"، و"جهات اتصالي"، و"جهات اتصالي باستثناء"، و"لا أحد".



وأفادت التقارير أن هذه الميزة متاحة في إعدادات تطبيق واتساب التجريبي لنظام iOS، والجدير بالذكر أن هذه الميزة اختيارية، مما يعني أن مستخدمي واتساب غير ملزمين بربط ملفات تعريف إنستجرام الخاصة بهم إذا لم يرغبوا في ذلك.

في الوقت الحاضر، يقال أن Instagram هو المنصة الوحيدة المدعومة، على الرغم من أن المنشور يتكهن بأن WhatsApp قد يوسع الميزة لتشمل دعم منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى أيضًا، وخاصة Facebook و Threads التي تقع تحت مظلة نفس عملاق التكنولوجيا.



ويشير موقع WABetaInfo إلى أن هذه الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير، ولن يتمكن من الوصول إليها حاليًا سوى مُختبري النسخة التجريبية الذين سجلوا أنفسهم عبر برنامج TestFlight من Apple.

موعد طرح هذه الميزة للمستخدمين

ومن المتوقع طرحها لمزيد من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب لنظام iOS خلال الأسابيع القليلة القادمة.