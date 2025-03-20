تكنولوجيا: Nvidia تتعاون مع جوجل ومايكروسوفت لدفع تقنيات الذكاء الاصطناعى

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القاهرة - سامية سيد - في مؤتمر GTC السنوي الذي عقدته شركة Nvidia في سان خوسيه، كاليفورنيا، كشف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن مجموعة جديدة من الشرائح الفائقة المصممة لتشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وشملت الإعلانات البارزة الكشف عن شرائح Blackwell Ultra، التي ستبدأ شحنها في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى عائلة شرائح رسومية جديدة Vera Rubin، المقرر طرحها في عام 2026.

تتكون منظومة Vera Rubin من أول معالج مركزي (CPU) تصممه Nvidia خصيصًا، يُدعى Vera، إلى جانب تصميم جديد لوحدة معالجة الرسوميات (GPU) يُطلق عليه Rubin، والذي سُمِّي على اسم عالمة الفلك الشهيرة فيرا روبين.

الذكاء الاصطناعي يدفع مبيعات إنفيديا إلى مستويات غير مسبوقة

منذ إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في أواخر 2022، شهدت Nvidia نموًا استثنائيًا، حيث تضاعفت مبيعاتها بأكثر من ست مرات. وأصبحت وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) الضخمة التي تنتجها الشركة عنصرًا أساسيًا في عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد كبرى شركات الحوسبة السحابية، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون، بشكل كبير على شرائح Nvidia لدفع عمليات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يعزز الاستثمارات في مراكز البيانات المزودة بتقنيات Nvidia.

وقال هوانغ خلال المؤتمر: “لقد كان هذا العام الذي شهد مشاركة العالم كله تقريبًا في ثورة الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى النمو الهائل في الطلب على قدرات الحوسبة المتقدمة.

Blackwell Ultra: أداء أسرع وكفاءة أعلى

تم تصميم شرائح Blackwell Ultra لتقديم أداء أسرع وكفاءة أعلى، مما يمكن مزودي الخدمات السحابية من تقديم خدمات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا.

ووفقًا لإنفيديا، يمكن أن تساعد هذه الشرائح مقدمي الخدمات على تحقيق إيرادات تصل إلى 50 ضعفًا مقارنةً بالجيل السابق Hopper.

مواصفات وإصدارات Blackwell Ultra

• تأتي هذه الشرائح في إصدارات مختلفة، منها:

• GB300: يتضمن وحدة معالجة الرسوميات (GPU) إلى جانب معالج مركزي (CPU) مبني على معمارية Arm.

• B300: يضم وحدة معالجة الرسوميات فقط.

• إصدار يحتوي على ثماني وحدات GPU في شريحة واحدة.

• إصدار مخصص لمراكز البيانات يضم 72 شريحة Blackwell في رف واحد.

Vera Rubin: قفزة ضخمة في الحوسبة الفائقة

كشفت Nvidia أيضًا عن تفاصيل Rubin GPU، والذي عند دمجه مع معالج Vera CPU، يمكنه تحقيق قوة معالجة تصل إلى 50 بيتافلوبس أثناء تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يعادل ضعف أداء شرائح Blackwell.

مواصفات Vera Rubin

• يدعم حتى 288 جيجابايت من الذاكرة فائقة السرعة، وهو عامل حاسم في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

• ستبدأ Nvidia في التعامل مع وحدات المعالجة الرسومية المدمجة بطريقة مختلفة؛ حيث سيتم احتساب كل شريحة داخل الوحدة كوحدة مستقلة، بدلاً من اعتبارها جزءًا من GPU واحد كما كان في السابق.

• تخطط Nvidia لإطلاق إصدار متطور من Rubin يُعرف باسم “Rubin Next” في عام 2027، والذي سيستخدم أربع وحدات GPU مدمجة لرفع الأداء إلى مستويات غير مسبوقة.

أجهزة DGX Spark وDGX Station: حواسيب متطورة للذكاء الاصطناعي

إلى جانب الشرائح الجديدة، أعلنت Nvidia عن DGX Spark وDGX Station، وهما حواسيب مصممة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة مثل Llama وDeepSeek.

كما كشفت عن Dynamo، وهو جناح برمجي يساعد المستخدمين على الاستفادة القصوى من أنظمة Nvidia، إلى جانب تحسينات على تقنية الشبكات التي تربط مئات أو آلاف وحدات GPU لتعمل كوحدة معالجة ضخمة واحدة.

شراكات استراتيجية بين Nvidia وجوجل ومايكروسوفت

شهد مؤتمر GTC أيضًا تعزيز الشراكات بين Nvidia وكبرى شركات التقنية:

• جوجل: أعلنت عن تعاون موسع مع Nvidia لجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا للمطورين والشركات. ستوفر Google Cloud الآن أجهزة افتراضية تعتمد على شرائح Blackwell لتسريع عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي. كما تعمل Google DeepMind بالتعاون مع Nvidia لتحسين أداء نماذج Gemma على وحدات Nvidia GPU.

• مايكروسوفت: كشفت عن خطط جديدة لتحديث منصة Azure AI باستخدام أحدث شرائح Blackwell، ستساهم هذه الترقية في تعزيز أداء أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT وCopilot.

• كما أعلنت مايكروسوفت عن دمج نماذج Llama الأسرع في Azure، مما يتيح تنفيذ المهام بشكل أسرع، بالإضافة إلى إدراج نموذج Mistral Small 3.1 القادر على معالجة النصوص والصور.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المزيد من شرائح Nvidia المتقدمة على Azure بحلول عام 2025، مما يعزز قدرة مايكروسوفت على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

يضع إعلان Nvidia عن شرائح Blackwell Ultra وVera Rubin معيارًا جديدًا في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث توفر هذه الابتكارات قفزات هائلة في الأداء والكفاءة. ومع الشراكات الاستراتيجية مع جوجل ومايكروسوفت، تواصل Nvidia هيمنتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من دورها في تشكيل مستقبل الحوسبة الفائقة.