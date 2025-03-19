تكنولوجيا: اقتراب إطلاق Poco F7 Ultra بعد حصوله على شهادة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتسريب حديث، من المتوقع أن تصبح سلسلة Poco F7 رسمية في 27 مارس، لكن لم تؤكد العلامة التجارية ذلك رسميًا بعد. رغم ذلك، يزداد التشويق مع اقتراب موعد الإطلاق، خاصة بعد حصول Poco F7 Ultra على المزيد من الشهادات عالميًا.

في أحدث التطورات، حصل الهاتف اليوم على اعتماد من هيئة TDRA الإماراتية، مما يؤكد مرة أخرى اسم Poco F7 Ultra ورقم الطراز 24122RKC7G.

سيأتي الهاتف برفقة F7 Pro، ولكن هذا العام لن يكون هناك إصدار أساسي من السلسلة. كما أن كلا الهاتفين في طريقهما إلى السوق الهندية أيضًا.

تشير التسريبات إلى أن Poco F7 Ultra سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع خيارات 12 أو 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. سيضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل بتكبير بصري 2x، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 32 ميجابكسل.

كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ويأتي ببطارية 5300 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 120 واط وشحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واط.

أما Poco F7 Pro، فيُشاع أنه سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت. سيتضمن الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق أو ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

سيحافظ الهاتف على تصنيف IP68، لكنه سيحتوي على بطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة 90 واط، دون دعم للشحن اللاسلكي.

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