الامارات | "مستشفى لطيفة" يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية واليونيسف كمستشفى صديق للأم والطفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إنجاز طبي عالمي يعكس التزام "دبي الصحية" بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، حصل مستشفى لطيفة على اعتماد منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كمستشفى صديق للأم والطفل، تقديراً للجهود المستمرة التي يبذلها المستشفى في تعزيز صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتقديم خدمات طبية متكاملة تلبي المعايير الدولية.

ويؤكد هذا الاعتماد نجاح المستشفى في تطبيق مجموعة من المعايير الصارمة التي وضعتها المنظمتان، والتي تشمل تقديم خدمات ولادة آمنة ومتميزة للأمهات، وتوفير بيئة داعمة للرضاعة الطبيعية تعزز صحة الطفل والأم عبر برامج توعوية وخدمات صحية متخصصة.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية: "إن حصول مستشفى لطيفة على هذا الاعتماد الدولي يعد شهادة عالمية على جودة الرعاية الصحية التي تقدمها "دبي الصحية" في مستشفياتها، خصوصاً للأمهات وحديثي الولادة. نحن نحرص على تبني أفضل الممارسات الصحية لضمان تجربة آمنة ومتميزة للأم والطفل، حيث يلتزم المستشفى بتوفير بيئة داعمة تعزز من صحة العائلة والمجتمع ككل."

وأضافت:" نتوجه بالشكر لفريق مستشفى لطيفة من أطباء وممرضين وقابلات واستشاريي الرضاعة الطبيعية والإداريين على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح، ونؤكد التزامنا بمواصلة التميز في تقديم خدماتنا بما يتماشى مع عهد دبي الصحية "المريض أولاً، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات جديدة خلال الفترة المقبلة".

خدمات متكاملة

ونجح المستشفى في تحقيق المعايير ومتطلبات الاعتماد الخاصة بالمنظمتين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للأمهات والأطفال، تشمل: رعاية الحوامل من خلال تطبيق برامج صحية متكاملة تشمل الفحوصات الدورية، الدعم النفسي، والتوعية بالتغذية السليمة، وخدمات الولادة حيث وفر وحدات ولادة حديثة توفر تجربة آمنة ومريحة للأم والطفل.

كما حرص المستشفى على توفير رعاية مميزة لحديثي الولادة بتعزيز وحدات العناية المركزة لهم لضمان حصولهم على الرعاية الطبية المتخصصة، إلى جانب اعتماد برامج للتثقيف الصحي من خلال ورش عمل توعوية تدعم ثقافة الرعاية الصحية للأمهات.

بيئة آمنة

يعزز هذا الاعتماد الدولي دور المستشفى في تلبية احتياجات الأطفال حديثي الولادة الأساسية، حيث كرس جهوده لتقديم برامج الإرشاد والمشورة للأمهات حول فوائد الرضاعة الطبيعية وأثرها الإيجابي على صحة الأم والطفل خصوصاً خلال الأشهر الأولى من حياته.

كما يسهم في خلق بيئة محفزة على الولادة الطبيعية، من خلال تقليل التدخلات الطبية غير الضرورية، مما يساعد الأمهات على خوض تجربة ولادة آمنة ومريحة، ويعزز الروابط بينهن وبين أطفالهن".



وتؤكد "دبي الصحية" من خلال هذا الإنجاز التزامها بمواصلة تطوير خدماتها والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، بما ينسجم مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع.