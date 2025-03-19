كندة حنا ترقص في الشارع برفقة شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية كندة حنا الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص برفقة شقيقها مرشد في أحد الشوارع بطريقة حماسية وبسعادة واضحة.



وجاء في التعليق على المنشور: "ليس من الضروري أن تكون الأمور على ما يرام دائمًا، ولكن الأهم هو أن تحاول أن تكون سعيدًا. وكيف لا أكون سعيدًا و"كندوشة" قريبة مني؟"

يذكر أنه كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضامي الحالي مسلسل "تحت الصفر" الذي تم بدء تصويره مؤخراً، من إخراج تامر إسحاق وتأليف مؤيد النابلسي، ويضم نخبة من ممثلي الوطن العربي، بينهم باسم ياخور، أيمن زيدان، كندا حنا، عابد فهد، جيني إسبر، سلوم حداد، أماني نسب، أحمد الأحمد، أليكو داوود، نتاشا بيضون، راما زين العابدين وسحر فوزي، ولكنه لم يعرض.