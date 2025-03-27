جدول مواعيد القطارات اليوم الخميس 27 مارس 2025 – لا تفوت رحلتك!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مواعيد القطارات في مصر من الأمور الحيوية التي يستند إليها العديد من المواطنين والركاب بشكل يومي للتخطيط لرحلاتهم،حيث تسهم الهيئة العامة لسكك حديد مصر في توفير المعلومات اللازمة حول مواعيد الرحلات، مما يؤدي إلى تحسين تجربة السفر للركاب،في هذا البحث، نستعرض مواعيد القطارات للوجهين القبلي والبحري على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس، وكذلك مواعيد الرحلات الأخرى للبلاد، وذلك لتقديم صورة شاملة ومتنوعة تساعد الركاب في اختيار القطارات المناسبة لهم.

مواعيد القطارات اليوم

تهتم “الأسبوع” بتقديم مواعيد القطارات بشكل دوري، حيث تضم هذه المواعيد معلومات دقيقة متوافرة للزوار والمستخدمين،يعد الاطلاع على مواعيد القطارات أحد أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها المسافرون لضمان عدم وجود أي تأخير أو وقت ضائع أثناء سفرهم،يستطيع الزوار الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقطارات عبر الموقع الرسمي أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية التي توفر هذه الخدمة.

القطارات المكيفة والروسي على خط ( القاهرة – الإسكندرية )

تبدأ القطارات المكيفة والروسية التي تسير على خط القاهرة – الإسكندرية من الساعة 500 صباحًا،تتابع مواعيد الرحلات بإدراج عدد من القطارات، مثل

قطار رقم 119 – يبدأ الساعة 500 صباحًا.

قطار رقم 903 – يغادر الساعة 600 صباحًا.

قطار رقم 7 – موعد انطلاقه الساعة 620 صباحًا.

قطار رقم 1205 – موعد قيامه الساعة 645 صباحًا.

قطار رقم 1131 – يبدأ الساعة 700 صباحًا.

كما تتضمن مواعيد أخرى مثل

قطار رقم 2025 – يقوم الساعة 800 صباحًا.

قطار رقم 905 VIP – يغادر الساعة 900 صباحًا.

قطار رقم 911 – يخرج الساعة 1000 صباحًا.

قطار رقم 1211 – يغادر الساعة 1010 صباحًا.

قطار رقم 917 VIP – ينطلق الساعة 1500 ظهرًا.

مواعيد القطارات على خط (الإسكندرية – القاهرة)

تتميز القطارات التي تسير في الاتجاه المعاكس بجدول زمني مرن يمنح الركاب خيارات عديدة، حيث يبدأ الخط بإطلاق القطار الروسي في تمام الساعة 510 صباحًا ويشتمل على قطارات أخرى مثل

قطار رقم 902 – يغادر الساعة 600 صباحًا.

قطار رقم 906 – ينطلق الساعة 700 صباحًا.

قطار رقم 912 – يبدأ الساعة 1130 صباحًا.

قطار رقم 922 – مواعيد رحلته الساعة 1530.

قطار رقم 930 – يغادر الساعة 2010 مساءً.

القطارات المكيفة والروسي والمختلطة من الإسكندرية إلى أسوان والعكس

تتواجد خطوط السكك الحديدية التي تربط بين الإسكندرية وأسوان وتقدم للمسافرين مجموعة متنوعة من القطارات،تشمل مواعيد هذه القطارات

قطار رقم 88 – ينطلق الساعة 1700 مساءً من الإسكندرية إلى أسوان.

قطار رقم 163 – يغادر من أسوان الساعة 1230 ويصل في 340.

قطار رقم 2008 VIP – يقطن الساعة 2000 مساءً.

أنهى المسافرون المهتمون بجودة وخدمة السفر داخل مصر، حيث تواصل هيئة سكك حديد مصر جهودها لتحسين نسبة مواعيد القطارات وتبسيط عمليات الحجز،لهذا، من الضروري على المسافرين متابعة تحديثات مواعيد القطارات على مدار الساعة لتجنب أي مشكلات قد تواجههم خلال رحلتهم،يساهم ذلك في تعزيز تجربة السفر وتقليل أوقات الانتظار