إذا كنت شجاعًا.. أحمد مجدي يُشعل مواجهة مثيرة مع العوضي في ‘فهد البطل’

الرياض - أميرة القحطاني - يتناول هذا المقال مجموعة من الأحداث الدرامية في مسلسل “فهد البطل”، مع التركيز على المشاهد الحركية بين الشخصيات الرئيسية التي تعكس صراعات عائلية مؤثرة،الحلقة السابعة والعشرون من المسلسل قد أثارت العديد من ردود الأفعال، خصوصًا مع تردد شخصية فهد، التي يؤديها الفنان أحمد العوضي، في اتخاذ قرار مصيري بإقدامه على قتل الضابط عمرو، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي،التحولات المعقدة في العلاقات العائلية، والغموض المحيط بالعلاقات، يعتبران من أبرز العناصر التي تميز العمل.

في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قام أحمد مجدي بنشر صورة له من كواليس تصوير المسلسل مع تعليق ساخر يقول فيه “لو جدع اقتلني”، في إشارة إلى أن فهد قد يتراجع عن قراره القاتل بعد أن يكتشف حقيقة علاقته بأخيه الأصغر عمر، مما يضفي لمسة من الفكاهة حتى في ظل الأجواء الدرامية المشوقة.

أبطال مسلسل فهد البطل

يضم مسلسل “فهد البطل” كوكبة من نجوم الفن المصري، منهم الفنان أحمد العوضي، الذي يلعب دور البطولة، إلى جانب عدد من الفنانين المعروفين مثل عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، ميرنا نور الدين، وكارولين عزمي،تساهم هذه المجموعة المتنوعة من الممثلين في إضفاء عمق على القصة، وتعزيز انغماس المشاهدين في أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل “فهد البطل” حول شخصية فهد الذي عاش طفولة صعبة في الصعيد،فقد شهد وفاة والده في وقت مبكر نتيجة مؤامرة دبرها عمه،يتمحور العمل حول رحلة فهد من الفقدان والمعاناة إلى الانتصار على الصعوبات والتغيرات الجذرية في حياته،بعد أن عاش مع أطفال الشوارع وتعرض لمختلف الصعوبات، يعود لتشكيل هويته بعد تبنيه من قبل شخص طيب، مما يجسد فكرة العائلة والأخوة بصيغتها الأعمق.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

يتم عرض حلقات مسلسل “فهد البطل” عبر قناة ON في تمام الساعة 945 مساءً، بينما يتم إعادة عرضها في الساعة 645 صباحًا،كما تُبث الحلقات على قناة ON Drama في الساعة 1200 من منتصف الليل، مع إعادة أولى في الساعة 1200 ظهرًا وتمتد الإعادة الثانية إلى الساعة 430 عصرًا،بالإضافة إلى ذلك، تُعرض حلقات المسلسل على قناة الحياة في الساعة 1045 مساءً مع إعادة في الساعة 500 صباحًا.

بهذا، يمكن القول إن مسلسل “فهد البطل” يجسد العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية، مقدماً دراما مشوقة وعاطفية تتطلب من المشاهدين الانغماس في تفاصيل الأحداث والشخصيات،يقدم المسلسل تجارب حياة متنوعة، تتناول تأثيرات الفقر والعنف والصراع بين الحب والانتقام، ما يجعله واحداً من الأعمال الدرامية القوية التي تستحق المتابعة.