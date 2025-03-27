فهد البطل: الحلقة 27 – مواعيد العرض والقنوات التي تتابعها!

الرياض - أميرة القحطاني - يتصدر مسلسل “فهد البطل” للفنان أحمد العوضي اهتمامات المشاهدين خلال شهر رمضان 2025، حيث يشهد المسلسل منذ بدايته تصاعد الأحداث وتوتر العلاقات بين الشخصيات الرئيسية،يتطلع الجمهور إلى معرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 27، التي تعد واحدة من أكثر الحلقات انتظاره،إذ إن انتهاء الحلقات السابقة ترك مساحات من الغموض حول مصير فهد وولاء، مما يزيد من فضول المتابعين نحو الأحداث القادمة.

مسلسل فهد البطل الحلقة 27

في ظل تزايد عمليات البحث عن مواعيد عرض الحلقة 27 لمتابعة الأحداث المشوقة، نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد وقنوات عرض هذه الحلقة المهمة،إن تفوق المسلسل في خلق حالة من الحماس بين الجمهور تُعزى إلى الأداء المتميز للفنان أحمد العوضي، بالإضافة إلى كتابة سيناريو قوي يجمع بين الدراما والإثارة، مما يجعل المتابعين متشوقين لحلقاته القادمة.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة 27 لـ “فهد البطل”

تشهد الحلقة 27 من المسلسل تطورات مثيرة في قصته، حيث من المتوقع أن تتعلق بمصير انتقام فهد،يمكنكم مُتابعة أحداث الحلقة 27 من خلال

– عرض الحلقة على قناة ON في تمام الساعة 945 مساءً، مع الإعادة الأولى في الساعة 645 صباحًا.

– كما سيتم عرضها على ON Drama في منتصف الليل، مع إعادة الساعة 1200 ظهرًا، وإعادة ثانية في الساعة 430.

– بالإضافة إلى ذلك، تُبث الحلقة على قناة الحياة في الساعة 1045 مساءً، وإعادة في الساعة 500 صباحًا.

أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 26

شهدت الحلقة 26 مشاعر متضاربة حيث تم القبض على ريكو، مما أضاف عنصراً من التشويق والإثارة على القصة،كما أظهرت الحلقة تبرئة الشرطة لفهد من جريمة قتل شوقي والد كناريا، لتنتهي بمواجهة حاسمة بين فهد وولاء مما جعل المشاهدين في حالة ترقب لأحداث الحلقة القادمة.

أبطال مسلسل “فهد البطل” الحلقة 27

يجمع مسلسل “فهد البطل” عدة نجوم بارزين بجانب أحمد العوضي، منهم ميرنا نور الدين بدور كناريا، كارولين عزمي بدور راوية، ومحمود البزاوي بدور توفيق التمساح،تشمل الشخصيات أيضاً أحمد عبد العزيز في شخصية غلاب، وصفاء الطوخي في شخصية وفاء، مما يعكس تنوعاً في الأداء والتمثيل في المسلسل،العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

في الختام، يظل مسلسل “فهد البطل” واحداً من الأعمال الدرامية التي تستحوذ على اهتمام الجمهور خلال شهر رمضان،مع تصاعد المستويات الدرامية والأحداث المثيرة، يحتاج المتابعون إلى المقاربة المستمرة للارتباط بالأحداث،ينتظر الجميع بشغف أحداث الحلقة 27 وما ستجلبه من تطورات في القصة وشخصياتها،إن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل يعكس بوضوح قوة الإنتاج والإبداع في تقديم دراما متكاملة،