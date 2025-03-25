شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام سيراليون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، على إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب أمام سيراليون الليلة فى تصفيات كأس العالم، ويتجه العميد لإجراء 3 تغييرات فى التشكيل، حيث اقترب مصطفى محمد من المشاركة أساسيا بدلا من أسامة فيصل، فيما يقترب خالد صبحي من المشاركة فى قلب الدفاع بعدما شارك بديلا فى اللقاء الماضي، بالإضافة إلى تغيير آخر فى خط الوسط.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة اليوم: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم "خالد صبحى" ومحمد هانى ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدى فتحى ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وحقق منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا مساء الجمعة الماضى ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب ، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة سيراليون 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.