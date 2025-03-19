مقارنة بخسائر 4.69 مليار ريال.. انخفاض خسائر “بترورابغ” إلى 4.54 مليار ريال نهاية 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت بنهاية عام 2024 خسائر “بترورابغ” إلى 4.54 مليار ريال بتراجع 3% مقارنة بخسائر4.69 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

حيث بلغت الخسارة التشغيلية 2.5 مليار ريال نهاية عام 2024 مقابل خسائر بـ 2.6 مليار ريال في العام 2023 بانخفاض 1.3%.

يعود سبب الانخفاض إلى مخصص تم تكوينه في عام 2023م لمرة واحدة بقيمة 365.7مليون ريال مقابل المطالبة المرفوعة من طرف ثالث ضد الشركة

فيما انخفضت المبيعات خلال 2024 مقارنة بالعام السابق ويرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات المبيعات للمنتجات المكررة والبتروكيماوية وانخفاض أسعار بيع المنتجات المكررة.

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