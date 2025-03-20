شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 20-3-2025.. كيف تغير عيار 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر عيار 21، الأكثر رواجًا في مصر، مستوى 4270 جنيهًا، هذا الارتفاع يأتي في سياق تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للذهب في البورصة العالمية، حيث قرب سعر الأونصة من 3050 دولارًا.

- سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2860 جنيها

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34200 جنيه.

الذهب يربح 15%

سجلت أسعار الذهب العالمي أعلى مستوى على الإطلاق خلال تداولات أمس الأربعاء قبل أن يشهد تراجع طفيف، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعوماً بتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية، بينما تترقب الأسواق قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

منذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 15.5% في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الأمريكية التي تعتمد على رفع التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين التي تبناها دونالد ترامب بمجرد توليه الرئاسة.