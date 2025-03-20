شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية الفترة المقبلة بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

كشفت التقارير الدورية التى تعدها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن هناك مؤشرات زيادة فى الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة فى ظل بنسبة 10%، مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التى إلى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء.

وتعمل وزارة الكهرباء من خلال خطة عمل خاصة بالقدرات التوليدية، والتى تستهدف اضافة 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 ، والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الاسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة وتدعيمها وتطويرها لمواكبة اضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا فى مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي ، مؤكدا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.



