قبلة ماريلين نعمان وسعيد سرحان في "بالدم" تشعل السوشيال ميديا

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثلان اللبنانيان ماريلين نعمان وسعيد سرحان حالة من الجدل بمشهد جمعهما في مسلسل "بالدم".

وقد ظهر الثنائي في المشهد وقد جمعتهما قبلة رومانسية، قسمت الجمهور بين مؤيد ومنتقد له، بالرغم من أن المشهد لم يكن خادش للحياء، ولم يحمل الكثير من الإحاءات المضرة بعين المشاهد.

وكانت شركة الإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها السيد جمال سنان قد نشرت بياناً رداً على ما تم تداوله حول قصة مسلسل "بالدم"، وأنه مقتبس من قصة السيدة كريتا الزغبي.

وورد في البيان:"يهمّنا أن نوضح لمرة واحدة وأخيرة أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة تماماً، وقد قام محامي شركة Eagle Films، الشركة المنتجة، الأستاذ شربل بادرو غنّام بإطلاع السيدة كريتا الزغبي شخصياً على قصة المسلسل لتتأكد بنفسها أنه لا علاقة له بها ولا بأي جزء من حياتها. فالمسلسل يتناول قضية عامة ولا يروي قصة شخص معين، وهو مجرد دراما اجتماعية تشويقية".

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