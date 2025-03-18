شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرئيسية. وينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025 بالبنوك المصرية، حيث سجل 50.52 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.46 جنيه للشراء و50.56 للبيع. وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

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